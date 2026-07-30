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Астрологический прогноз на 30 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых проектов, а вот важные решения необходимо принимать осторожно — велика вероятность серьезной ошибки. День также идеально подходит для того, чтобы радоваться жизни и снимать накопленное напряжение.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, лаймовый.
Счастливые камни дня: обсидиан, гематит, вороний и соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.
Болезни дня: нужно опасаться травм и инфекционных заболеваний — они будут протекать очень остро и могут привести к серьезным осложнениям, поэтому нельзя медлить с обращением к врачу.
Питание дня: можно есть любые продукты, но при этом обязательно соблюдать меру.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — из-за нее решение важных вопросов может застопориться.
Дачные работы дня: рекомендуется собирать урожай созревших к этому времени овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, а также чистить украшения.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются в течение трех дней.
Табу дня: нельзя скучать и грустить — считается, что это может отпугнуть удачу.
Цитата дня: «Лучшая часть праздника — рассказ о том, как он прошел» (Чарльз Диккенс).
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