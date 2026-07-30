Астрологический прогноз на 30 июля

Виноградная гроздь / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации новых проектов, а вот важные решения необходимо принимать осторожно — велика вероятность серьезной ошибки. День также идеально подходит для того, чтобы радоваться жизни и снимать накопленное напряжение.

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Символ дня: виноградная гроздь.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, лаймовый.

Счастливые камни дня: обсидиан, гематит, вороний и соколиный глаз.

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За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: нужно опасаться травм и инфекционных заболеваний — они будут протекать очень остро и могут привести к серьезным осложнениям, поэтому нельзя медлить с обращением к врачу.

Питание дня: можно есть любые продукты, но при этом обязательно соблюдать меру.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — из-за нее решение важных вопросов может застопориться.

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Дачные работы дня: рекомендуется собирать урожай созревших к этому времени овощей и фруктов.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, а также чистить украшения.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются в течение трех дней.

Табу дня: нельзя скучать и грустить — считается, что это может отпугнуть удачу.

Цитата дня: «Лучшая часть праздника — рассказ о том, как он прошел» (Чарльз Диккенс).

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