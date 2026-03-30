Астрологический прогноз на 30 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от начала новых дел и принятия важных решений несмотря на понедельник лучше отказаться, зато можно — и нужно — заниматься благотворительностью, которая станет не только благородим, но и выгодным делом.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый, аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл, лазурит.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: вероятны сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Чтобы начавшиеся в это время болезни не стали хроническими, нужно вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: пища должна быть легкой, от жирных и тяжелых блюд нужно отказаться, заменив их овощами, фруктами и зеленью.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен — результат, мягко говоря, не порадует
Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие волшебную силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о существующих у него внутренних проблемах.
Табу дня: необходимо соблюдать осторожность в отношении с водой, особенно опасно проливать ее — это может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Глупее оптимизма может быть только пессимизм» (Тристан Бернар).
