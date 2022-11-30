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Астрологический прогноз на 30 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
4746
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 30 ноября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: начинать стоит только те дела, которые рассчитаны на быстрое исполнение – выражаясь спортивной терминологией, спринтерские, что касается стайерских, то с ними, как и с решением важных вопросов, лучше повременить. Общение сегодня принесет массу удовольствия, а вот деловые вопросы решить не удастся – не стоит даже и пытаться. 

Символ дня: роза ветров. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: коралл, гелиотроп. 

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко излечимы, особенно если вовремя обратиться к врачу. Рекомендованы все хирургические операции, кроме стоматологических. 

Питание дня: можно садить на диету и заниматься лечебным голоданием. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто несут полезную информацию, поэтому на них нужно обратить внимание. 

Стрижка дня: стричь волосы сегодня нежелательно. 

Афоризм дня: "Разумная женщина добавляет сахар во все, что говорит мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей" (восточная мудрость). 

Ангел-хранитель дня: Арфэд – дарит своим подопечным все богатства мира. 

Магия и мистика дня: можно делать талисманы для привлечения удачи, особенно в финансовой сфере. 

Табу дня: нельзя лгать и желать зла другим людям – впрочем, это нежелательно делать и в любой другой день. 

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Дата публикации
Просмотры
4746
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