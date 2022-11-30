Астрологический прогноз на 30 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: начинать стоит только те дела, которые рассчитаны на быстрое исполнение – выражаясь спортивной терминологией, спринтерские, что касается стайерских, то с ними, как и с решением важных вопросов, лучше повременить. Общение сегодня принесет массу удовольствия, а вот деловые вопросы решить не удастся – не стоит даже и пытаться.
Символ дня: роза ветров.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: коралл, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко излечимы, особенно если вовремя обратиться к врачу. Рекомендованы все хирургические операции, кроме стоматологических.
Питание дня: можно садить на диету и заниматься лечебным голоданием.
Сны дня: сны нынешней ночи часто несут полезную информацию, поэтому на них нужно обратить внимание.
Стрижка дня: стричь волосы сегодня нежелательно.
Афоризм дня: "Разумная женщина добавляет сахар во все, что говорит мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей" (восточная мудрость).
Ангел-хранитель дня: Арфэд – дарит своим подопечным все богатства мира.
Магия и мистика дня: можно делать талисманы для привлечения удачи, особенно в финансовой сфере.
Табу дня: нельзя лгать и желать зла другим людям – впрочем, это нежелательно делать и в любой другой день.
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