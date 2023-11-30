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Астрологический прогноз на 30 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
243
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 30 ноября

Обезьяна - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые проблемы или достижения этого дня – следствие собственных ошибок или, наоборот, побед, поэтому не стоит – особенно в первом случае – сваливать свою вину на кого-то другого. 

Символ дня: обезьяна. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: опал, шпинель. 

За какую часть тела отвечает: кожа. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго поэтому необходимо сразу же обращаться к врачу за помощью. 

Питание дня: ограничении в питании – особенно лечебное голодание – не только очистят организм, но исцелят от многих недугов. 

Стрижка дня: не самый благоприятный день для стрижки. 

Магия и мистика дня: наденьте оберег или амулет с бирюзой – это поможет вам не стать жертвой сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи дадут важный совет относительно излечение от недугов. 

Табу дня: под запретом вредные привычки – особенно курение. 

Цитата дня: "Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире" (Мать Тереза). 

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Дата публикации
Просмотры
243
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