Астрологический прогноз на 30 ноября

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда каждый из нас ощущает мощный прилив сил, которые, несмотря на выходной, нельзя растрачивать на мелочи — только на серьезные и масштабные проекты.

Символ дня: Огненный меч.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.

Счастливые камни дня: селенит, гематит.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому важно сразу же обратиться к врачу

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и бобовых.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: в магических обрядах и ритуалах можно использовать силу полудрагоценным камней.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня несут ответ на важный для человека вопрос.

Табу дня: осторожно обращаться с колющими и режущими предметами важно всегда, но сегодня — особенно.

Цитата дня: «Секрет гениев — это работа. Настойчивость и здравый смысл» (Томас Эдисон).

