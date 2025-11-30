- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 30 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда каждый из нас ощущает мощный прилив сил, которые, несмотря на выходной, нельзя растрачивать на мелочи — только на серьезные и масштабные проекты.
Символ дня: Огненный меч.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.
Счастливые камни дня: селенит, гематит.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому важно сразу же обратиться к врачу
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и бобовых.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: в магических обрядах и ритуалах можно использовать силу полудрагоценным камней.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня несут ответ на важный для человека вопрос.
Табу дня: осторожно обращаться с колющими и режущими предметами важно всегда, но сегодня — особенно.
Цитата дня: «Секрет гениев — это работа. Настойчивость и здравый смысл» (Томас Эдисон).
Читайте также: