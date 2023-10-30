Астрологический прогноз на 30 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно – и нужно – приступать к воплощению в жизнь новых профессиональных проектов, что очень удачно, если учесть, что на календаре понедельник.

Символ дня: колокол.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, янтарный, золотистый.

Счастливые камни дня: обсидиан, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: необходимо опасаться вирусных заболеваний - нельзя переохлаждаться и посещать места массового скопления людей.

Питание дня: можно позволить себе гастрономические излишества, но только при условии соблюдения меры.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может вызвать застой в рабочих делах.

Дачные работы дня: можно готовить сад и огород к зиме: убирать листья, укрывать от заморозков цветы и саженцы.

Магия и мистика дня: можно делать защитные обереги и талисманы, которые защитят любимого человека в самых сложных обстоятельствах.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – они сбываются в течение трех дней.

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой и самокопанием.

Цитата дня: "Самые яркие вспышки радости обычно возникают от неожиданной искры" (Сэмюэл Джонсон).

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