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Астрологический прогноз на 30 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
146
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 30 октября

Колокол - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно – и нужно – приступать к воплощению в жизнь новых профессиональных проектов, что очень удачно, если учесть, что на календаре понедельник. 

Символ дня: колокол. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, янтарный, золотистый. 

Счастливые камни дня: обсидиан, циркон. 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы. 

Болезни дня: необходимо опасаться вирусных заболеваний - нельзя переохлаждаться и посещать места массового скопления людей. 

Питание дня: можно позволить себе гастрономические излишества, но только при условии соблюдения меры. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может вызвать застой в рабочих делах. 

Дачные работы дня: можно готовить сад и огород к зиме: убирать листья, укрывать от заморозков цветы и саженцы. 

Магия и мистика дня: можно делать защитные обереги и талисманы, которые защитят любимого человека в самых сложных обстоятельствах. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – они сбываются в течение трех дней. 

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой и самокопанием.

Цитата дня: "Самые яркие вспышки радости обычно возникают от неожиданной искры" (Сэмюэл Джонсон). 

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Дата публикации
Просмотры
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