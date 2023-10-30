Астрологический прогноз на 30 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно – и нужно – приступать к воплощению в жизнь новых профессиональных проектов, что очень удачно, если учесть, что на календаре понедельник.
Символ дня: колокол.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, янтарный, золотистый.
Счастливые камни дня: обсидиан, циркон.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: необходимо опасаться вирусных заболеваний - нельзя переохлаждаться и посещать места массового скопления людей.
Питание дня: можно позволить себе гастрономические излишества, но только при условии соблюдения меры.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может вызвать застой в рабочих делах.
Дачные работы дня: можно готовить сад и огород к зиме: убирать листья, укрывать от заморозков цветы и саженцы.
Магия и мистика дня: можно делать защитные обереги и талисманы, которые защитят любимого человека в самых сложных обстоятельствах.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими – они сбываются в течение трех дней.
Табу дня: нельзя заниматься самокритикой и самокопанием.
Цитата дня: "Самые яркие вспышки радости обычно возникают от неожиданной искры" (Сэмюэл Джонсон).
Читайте также:
- Убывающая Луна с 29 октября по 12 ноября 2023-го: что нас ждет в это время
- С 24 октября начинается напряженный период для Тельцов, Львов и Водолеев
- Время возможностей для Раков, Скорпионов и Рыб: что ждет представителей стихии Воды с 24 октября до 24 ноября