Астрологический прогноз на 30 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни, но особенно успешным окажутся бизнес и финансы.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый.
Счастливые камни дня: андалузит арагонит.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: необходимо также беречь зрение: не сидеть долго за компьютером и не читать при плохом освещении.
Питание дня: лучшими продуктами в этот день являются овощи, фрукты и зелень – чем больше ее будет на столе, тем лучше
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией – прежде всего, приворотами и отворотами.
Сны дня: сны нынешней ночи пусты и неинформативны.
Табу дня: нельзя ничего разрушать.
Цитата дня: "Болезни, происходящие от переутомления, лечатся покоем, а те, что происходят от праздности, лечатся трудом" (Гиппократ).
Читайте также:
- Влияние фаз Луны на жизнедеятельность людей
- Что такое возвращение Сатурна и как оно влияет на наши жизни
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 28 октября по 3 ноября
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 28 октября по 3 ноября