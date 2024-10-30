Астрологический прогноз на 30 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни, но особенно успешным окажутся бизнес и финансы.

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый.

Счастливые камни дня: андалузит арагонит.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: необходимо также беречь зрение: не сидеть долго за компьютером и не читать при плохом освещении.

Питание дня: лучшими продуктами в этот день являются овощи, фрукты и зелень – чем больше ее будет на столе, тем лучше

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией – прежде всего, приворотами и отворотами.

Сны дня: сны нынешней ночи пусты и неинформативны.

Табу дня: нельзя ничего разрушать.

Цитата дня: "Болезни, происходящие от переутомления, лечатся покоем, а те, что происходят от праздности, лечатся трудом" (Гиппократ).

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