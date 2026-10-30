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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 30 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Колесница / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и безынициативность.

Символ дня: колесница.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут оказаться непредсказуемыми, поэтому осторожность не помешает

Питание дня: особенно опасной станет вредная для печени — жирная и жареная — пищу.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она усилит внешнюю привлекательность.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, цель которого — защита от негатива собственного дома.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации — не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нельзя оставлять без внимания даже небольшие царапины — их необходимо тщательно обработать антисептиком.

Цитата дня: «Интуиция никогда не подводит того, кто готов ко всему» (Иммануил Кант).

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