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Астрологический прогноз на 30 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и безынициативность.
Символ дня: колесница.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни нынешнего дня могут оказаться непредсказуемыми, поэтому осторожность не помешает
Питание дня: особенно опасной станет вредная для печени — жирная и жареная — пищу.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она усилит внешнюю привлекательность.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, цель которого — защита от негатива собственного дома.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации — не стоит принимать их близко к сердцу.
Табу дня: нельзя оставлять без внимания даже небольшие царапины — их необходимо тщательно обработать антисептиком.
Цитата дня: «Интуиция никогда не подводит того, кто готов ко всему» (Иммануил Кант).
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