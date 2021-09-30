Астрологический прогноз на 30 сентября – 1 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: 25-й лунный день, который продлится почти двое суток – это время, когда не рекомендуется спешить, суетиться и браться за несколько дел сразу – все равно их успешность будет равно нулю. Впрочем, предаваться лени тоже не стоит – необходимо найти себе какое-то спокойное, нехлопотное занятие. Не стоит давать деньги в долг – получить их обратно удастся нескоро.

Символ дня: морская раковина.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: можно и нужно активно действовать.

Число дня: 7

Цвет дня: зеленый, салатовый, малахитовый.

Камни дня: красная яшма, тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: колени.

Болезни дня: особого внимания потребуют глаза – возможны как травмы, так и заболевания.

Слова дня: отдых и восстановление сил.

Геометрическая фигура дня: спираль.

Брак и отношения дня: свидание, скорее всего, разочарует, но дело не в вас и не в вашей половинке, а в положении звезд – с его переменой все нормализуется.

Мистика дня: можно медитировать и гадать на картах Таро.

Табу дня: необходимо остерегаться воды – не только не купаться в искусственных и естественных водоемах, но и пить с осторожностью.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, обладающие мощной интуицией – как правило, они молчаливы и задумчивы, сосредоточены на своем внутреннем мире, поэтому им рекомендуется заниматься умственной деятельностью, литературным творчеством и гаданием.

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