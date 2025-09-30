- Дата публикации
Астрологический прогноз на 30 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно отправляться в путешествия — они сложатся удачно.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: оливин, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: день, когда выздоравливают даже люди, страдающие от серьезных заболеваний.
Питание дня: нельзя отказываться от пищи, но мясо желательно заменить овощами.
Стрижка дня: стрижку желательно перенести на другой день.
Дачные работы дня: можно собирать урожай оставшихся овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: желательно проводить обряды на привлечение удачи в финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоит переживать по их поводу.
Табу дня: под запретом грусть и плохое настроение.
Цитата дня: «Нельзя обвинять гравитацию в том, что люди влюбляются» (Альберт Эйнштейн).
