Астрологический прогноз на 30 сентября

Родник / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно отправляться в путешествия — они сложатся удачно.

Символ дня: родник.

Реклама

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: оливин, сардоникс.

Реклама

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: день, когда выздоравливают даже люди, страдающие от серьезных заболеваний.

Питание дня: нельзя отказываться от пищи, но мясо желательно заменить овощами.

Стрижка дня: стрижку желательно перенести на другой день.

Реклама

Дачные работы дня: можно собирать урожай оставшихся овощей и фруктов.

Магия и мистика дня: желательно проводить обряды на привлечение удачи в финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоит переживать по их поводу.

Табу дня: под запретом грусть и плохое настроение.

Реклама

Цитата дня: «Нельзя обвинять гравитацию в том, что люди влюбляются» (Альберт Эйнштейн).

Читайте также: