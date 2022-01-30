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Астрологический прогноз на 30 января

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Астрологический прогноз на 30 января

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо отстраниться от повседневной суеты и отказаться от воплощения в жизнь новых дел, что в выходной день сделать куда проще, чем в будний. 

Символ дня: водяная лилия. 

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый фиолетовый. 

Счастливые камни дня: арагонит, беломорит, аметист, молочный опал, аквамарин. 

За какую часть тела отвечает: глаза, кровеносная система. 

Болезни дня: не стоит долго сидеть за компьютером, читать при плохом освещении, нервничать и злоупотреблять соленой пищей. 

Афоризм дня: "Все, что раздражает в других, может вести к понимаю себя". 

Геометрическая фигура дня: зигзаг. 

Брак и отношения дня: нежелательно вступать в брак – у второй половинки могут обнаружиться тайны, которые помешают счастливой совместной жизни. 

Мистика дня: день благоприятен для так называемой "женской магии" – приворотов и заговоров на счастье и согласие в семье. 

Табу дня: нельзя ничего разрушать. 

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