Астрологический прогноз на 30 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощный прилив энергии, который люди чувствуют в это время, делает возможным реализацию любых проектов – как новых, так и начатых ранее, но пока по какой-то причине незаконченных. Можно принимать серьезные решения, заниматься бизнесом и совершать серьезные финансовые операции – прибыль от них гарантирована.

Символ дня: фонтан.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, янтарный, оранжевый.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: силы организма находятся на подъеме, поэтому заболевания, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют серьезных последствий. Известны случаи, когда в такое время даже тяжело больные люди начинали чувствовать себя лучше и шли на поправку.

Питание дня: необходимо отказаться от голодания, поста и строгой диеты, а в рацион необходимо включать как можно больше овощей и фруктов.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры, призывающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешнего дня не являются вещими, но в них человек может увидеть своих умерших родственников – необходимо внимательно отнестись к тому, что они скажут: их слова могут нести в себе важный совет или предупреждение.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – как короткие, так и длительные.

Ангел-хранитель дня: Масабэль – выводит из лабиринтов, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.

Афоризм дня: "Любовь – это самое лучшее и самое худшее, что есть в мире" (Жоржи Амаду).

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