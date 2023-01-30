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Астрологический прогноз на 30 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
5546
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 30 января

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: мощный прилив энергии, который люди чувствуют в это время, делает возможным реализацию любых проектов – как новых, так и начатых ранее, но пока по какой-то причине незаконченных. Можно принимать серьезные решения, заниматься бизнесом и совершать серьезные финансовые операции – прибыль от них гарантирована. 

Символ дня: фонтан. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, янтарный, оранжевый. 

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: силы организма находятся на подъеме, поэтому заболевания, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют серьезных последствий. Известны случаи, когда в такое время даже тяжело больные люди начинали чувствовать себя лучше и шли на поправку. 

Питание дня: необходимо отказаться от голодания, поста и строгой диеты, а в рацион необходимо включать как можно больше овощей и фруктов. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры, призывающие удачу в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешнего дня не являются вещими, но в них человек может увидеть своих умерших родственников – необходимо внимательно отнестись к тому, что они скажут: их слова могут нести в себе важный совет или предупреждение. 

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – как короткие, так и длительные. 

Ангел-хранитель дня: Масабэль – выводит из лабиринтов, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. 

Афоризм дня: "Любовь – это самое лучшее и самое худшее, что есть в мире" (Жоржи Амаду). 

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Дата публикации
Просмотры
5546
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