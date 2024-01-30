Астрологический прогноз на 30 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать дела любой степени сложности – если верить астрологам, всех их ожидает успех.

Символ дня: орел, парящий в небесах.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: красная яшма (усиливает сексуальность и страсть между партнерами), горный хрусталь (делает человека смелым, подчеркивает его благородство).

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки, брюшная полость.

Болезни дня: велик риск травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность, особенно при занятиях спортом. Важно также беречь силы – в этот день они пополняются очень медленно.

Питание дня: в питании нужно соблюдать умеренность. Можно голодать, поститься и садиться на диету любой сложности, от мяса и алкоголя необходимо отказаться категорически.

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу полудрагоценных камней.

Сны дня: сновидения нынешней ночи показывают человеку проблемы, которые наяву он предпочитает не замечать.

Табу дня: нельзя напрягать глаза, читая при плохом освещении или долго сидя за компьютером.

Цитата дня: "Человечность – это способность участвовать в судьбе других людей" (Иммануил Кант).

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