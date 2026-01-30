Астрологический прогноз на 30 января

Колесо / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: новую — важную — информацию можно будет почерпнуть в общении с окружающими людьми.

Символ дня: колесо.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, как правило, являются продолжительными, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: в рацион нужно включить максимальное количество овощей, фруктов и травяных чаев.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Магия и мистика дня: день предназначен для проработки негативной кармы.

Сны дня: приснившиеся в этот день круг или колесо будут свидетельствовать о скорых жизненных переменах.

Табу дня: под запретом любые — даже незначительные — финансовые операции.

Цитата дня: «Искусство — это то, что вам может сойти с рук» (Энди Уорхолл).

