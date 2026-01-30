- Дата публикации
Астрологический прогноз на 30 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новую — важную — информацию можно будет почерпнуть в общении с окружающими людьми.
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, как правило, являются продолжительными, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: в рацион нужно включить максимальное количество овощей, фруктов и травяных чаев.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Магия и мистика дня: день предназначен для проработки негативной кармы.
Сны дня: приснившиеся в этот день круг или колесо будут свидетельствовать о скорых жизненных переменах.
Табу дня: под запретом любые — даже незначительные — финансовые операции.
Цитата дня: «Искусство — это то, что вам может сойти с рук» (Энди Уорхолл).
