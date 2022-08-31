Астрологический прогноз на 31 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любые события – как хорошие, так и не очень – необходимо воспринимать как данность и не спорить с судьбой.
Символ дня: лампада с маслом.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: иммунитет настойчиво стремится к нулю, поэтому болезни, начавшиеся в это время, могут быть продолжительными и плохо поддающимися лечению.
Сны дня: плохие сны нынешней ночи – предупреждение об опасности, которой можно избежать, если прислушаться к советам подсознания, выраженных в сновидениях.
Афоризм дня: "Люди обычно настолько счастливы, насколько себе это позволяют" (Авраам Линкольн).
Геометрическая фигура дня: квадрат – символ стабильности, устойчивости и надежности.
Ангел-хранитель дня: Усавэль – дарит везение и удачу в делах, особенно финансовых.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы на привлечение удачи в любви и дружбе.
Табу дня: под категорическим запретом находятся злые дела и слова – они обернутся бумерангом.
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