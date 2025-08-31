Астрологический прогноз на 31 августа

Летучая мышь / © Getty Images

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний, даже если речь идет о домашних делах – н успех в них рассчитывать не приходится.

Символ дня: Летучая мышь.

Реклама

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик.

Реклама

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, так что запускать их не стоит.

Питание дня: пост и разгрузочные дни помогут очистить организм от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Реклама

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю и проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.

Сны дня: сны нынешней ночи редко сбываются, так что не стоит обращать на них внимание.

Табу дня: разбитое зеркало может стать плохой приметой.

Реклама

Цитата дня: «Я знаю, что ничего не знаю» (Сократ).

Читайте также: