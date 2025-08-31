- Дата публикации
Астрологический прогноз на 31 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний, даже если речь идет о домашних делах – н успех в них рассчитывать не приходится.
Символ дня: Летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик.
За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, так что запускать их не стоит.
Питание дня: пост и разгрузочные дни помогут очистить организм от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: можно обрабатывать землю и проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.
Сны дня: сны нынешней ночи редко сбываются, так что не стоит обращать на них внимание.
Табу дня: разбитое зеркало может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Я знаю, что ничего не знаю» (Сократ).
