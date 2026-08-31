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Астрологический прогноз на 31 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любых — самых сложных — дел, что логично для начала рабочей недели.
Символ дня: Орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, сапфировый.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: спина, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят в легкой форме, но, несмотря на это, не стоит тянуть с обращением к врачу.
Питание дня: показаны любые ограничения в питании: можно голодать, поститься и садиться на диету.
Стрижка дня: стрижки лучше отказаться.: она может ухудшить самочувствие
Дачные работы дня: хорошее время для сбора урожая корнеплодов.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, в которых используется магическая сила полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими- нужно обратить на них внимание.
Табу дня: нельзя напрягать глаза: долго сидеть за компьютером и читатьпри плохом освещении.
Цитата дня: «Опыт — хороший учитель, но он присылает ужасающие счета» (Минна Антрим).
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