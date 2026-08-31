Астрологический прогноз на 31 августа

Орел / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любых — самых сложных — дел, что логично для начала рабочей недели.

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Символ дня: Орел, парящий в вышине.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

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За какую часть тела отвечает: спина, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят в легкой форме, но, несмотря на это, не стоит тянуть с обращением к врачу.

Питание дня: показаны любые ограничения в питании: можно голодать, поститься и садиться на диету.

Стрижка дня: стрижки лучше отказаться.: она может ухудшить самочувствие

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Дачные работы дня: хорошее время для сбора урожая корнеплодов.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, в которых используется магическая сила полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими- нужно обратить на них внимание.

Табу дня: нельзя напрягать глаза: долго сидеть за компьютером и читатьпри плохом освещении.

Цитата дня: «Опыт — хороший учитель, но он присылает ужасающие счета» (Минна Антрим).

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