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Астрологический прогноз на 31 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
274
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 31 декабря

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит приниматься за хоть сколько-нибудь серьезные дела – им не будут способствовать ни лунные сутки, считающиеся "сатанинскими", ни выходной день. Звезды рекомендуют сосредоточиться на домашних хлопотах: сделать уборку, приготовить что-нибудь к праздничному столу – тут успех будет обеспечен всем без исключения.  

Символ дня: летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный. 

Счастливые камни дня: серпентин, морион, змеевик. 

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо принять все предписанные ранее лечащим врачом меры, чтобы облегчить свое состояние. Причиной многих недугов может стать ослабленный иммунитет – желательно поддержать его хотя бы приемом витаминов и прогулками на свежем воздухе. 

Питание дня: как правило, в эти лунные сутки необходимо поститься. Но, поскольку впереди нас ждет праздничная ночь, можно отойти от строгих правил, соблюдая при этом умеренность – как в еде, так и в питье: велика вероятность пищевых отравлений и интоксикаций. 

Стрижка дня: стрижка в этот день – категорическое табу. 

Афоризм дня: "Действие великой страсти не поддается анализу" (Джозеф Конрад). 

Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желаний, особенно детские. 

Магия и мистика дня: желательно избегать любой магии, но особенно – любовной, результат таких действий может быть прямо противоположным. 

Сны дня: сны нынешней ночи не имеют никакого смысла, поэтому стоит выбросить их из головы. 

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомыми людьми – неизвестно, чем может закончиться такой контакт. 

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Дата публикации
Просмотры
274
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