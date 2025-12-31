- Дата публикации
Астрологический прогноз на 31 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: повышенная обидчивость, которые будет присуща сегодня каждому человек, осложнит общение на всех уровнях.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: перламутр, лазурит.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: от оперативного вмешательства нужно отказаться, перенеся его на другой день.
Питание дня: нежелательно употреблять в пищу жирное и жареное, а также алкоголь — впрочем, как и всегда.
Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они сбываются в течение недели.
Табу дня: нельзя проливать жидкость — это может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Корни образования горькие, но плоды — сладкие» (Аристотель).
