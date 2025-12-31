ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 31 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Сердце

Сердце / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: повышенная обидчивость, которые будет присуща сегодня каждому человек, осложнит общение на всех уровнях.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: перламутр, лазурит.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: от оперативного вмешательства нужно отказаться, перенеся его на другой день.

Питание дня: нежелательно употреблять в пищу жирное и жареное, а также алкоголь — впрочем, как и всегда.

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они сбываются в течение недели.

Табу дня: нельзя проливать жидкость — это может стать плохой приметой.

Цитата дня: «Корни образования горькие, но плоды — сладкие» (Аристотель).

