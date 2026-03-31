Астрологический прогноз на 31 марта

Колесо / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для начала новых дел, поэтому не только можно, но и нужно доводить до ума старые, подтягивая зависшие «хвосты».

Символ дня: колесо.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, бирюзовый, ультрамарин.

Счастливые камни дня: опал, рубин.

Реклама

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, являются долгоиграющими, поэтому не стоит их запускать — нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от пищи, которая может нанести вред печени — прежде всего жирного и жареного.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.

Реклама

Дачные работы дня: растениям необходим интенсивный полив.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги с использованием целебных трав.

Сны дня: сны нынешней ночи указывают на проблемы, которые необходимо решать незамедлительно.

Табу дня: от поездок и путешествий нужно отказаться.

Реклама

Цитата дня: «Жизнь имеет в точности ту ценность, которой мы хотим ее наделить» (Ингмар Бергман).

