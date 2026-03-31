Астрологический прогноз на 31 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для начала новых дел, поэтому не только можно, но и нужно доводить до ума старые, подтягивая зависшие «хвосты».
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, бирюзовый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, являются долгоиграющими, поэтому не стоит их запускать — нужно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от пищи, которая может нанести вред печени — прежде всего жирного и жареного.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.
Дачные работы дня: растениям необходим интенсивный полив.
Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги с использованием целебных трав.
Сны дня: сны нынешней ночи указывают на проблемы, которые необходимо решать незамедлительно.
Табу дня: от поездок и путешествий нужно отказаться.
Цитата дня: «Жизнь имеет в точности ту ценность, которой мы хотим ее наделить» (Ингмар Бергман).
Читайте также:
Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной
Меркурий в Овне с 15 апреля до 3 мая 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Тельце с 30 марта до 24 апреля 2026 года: что нас ждет в это время
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время