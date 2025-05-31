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Астрологический прогноз на 31 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в этот день количество свершаемого нами добра и зла переходит в качество, что отражается как на самом человеке, так и на тех, кто его окружает.
Символ дня: Вепрь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: индиго — символизирует духовность, интуицию и вдохновение.
Счастливые камни дня: янтарь, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, чреваты осложнениями, поэтому необходимо сразу же принимать меры.
Питание дня: в рацион необходимо включить молочные и кисломолочные продуты.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно пасынковать, прищипывать и обрезать растения, собирать первый урожай клубники — как парниковой, так и грунтовой.
Магия и мистика дня: хороший результат дадут магические ритуалы, направленные на привлечение профессионального успеха и материального злополучия.
Сны дня: сны нынешней ночи показывает, правильной ли жизненной дорогой идет человек: если он приятный — ответ положительный, неприятный и пугающий — отрицательный.
Табу дня: нельзя желать кому-либо зла — оно быстро вернется к тому, от кого исходи.
Цитата дня: «Человечность — эо умение участвовать в судьбе других людей» (Иммануил Кант).
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