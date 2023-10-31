Астрологический прогноз на 31 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: все, что произойдет в этот день, неслучайно – оно обусловлено поступками человека в прошлом, проще говоря, что он посеял, то и пожнет. Исправить то, что сделано, уже нельзя, но сделать выводы из своих ошибок и не повторять их впредь, можно и нужно.

Символ дня: зеркало.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, ментоловый, изумрудный.

Счастливые камни дня: аметист, опал.

За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, лечить которые необходимо в соответствии с рекомендациями, данными ранее врачом.

Питание дня: день благоприятен для закладки программ для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться – она может привести к неприятным жизненным событиям.

Дачные работы дня: можно готовить сад к зиме – прежде всего укрывать корни растений от грядущих морозов.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи непосредственно связаны с недугом, от которого страдает человек: они подскажут путь к исцелению.

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек – употребления алкоголя и курения.

Цитата дня: "Когда тебе плохо – прислушайся к природе. Тишина мира успокаивает лучше, чем тысячи слов" (Конфуций).

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