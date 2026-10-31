- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 31 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любая информация усваивается легко и без усилий, этим необходимо воспользоваться тем, кто нуждается в новых знаниях.
Символ дня: Свиток.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный, алый, бордовый.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: спина, поясница.
Болезни дня: к болезням, начавшимся в этот день, нельзя относиться легкомысленно — не стоит тянуть с обращением к врачу.
Питание дня: мясную пищу желательно заменить растительной — зеленью, овощами и фруктами.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки: она не только долго сохраняет форму, но и повышает социальный статус, а также укрепляет здоровье.
Магия и мистика дня: на любых картах можно гадать на любовь.
Сны дня: в снах нынешней ночи подсознание дает совет о том, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя раскрывать секреты и тайны, особенно чужие.
Цитата дня: «Благоразумный вопрос — половина мудрости» (Фрэнсис Бэкон).
Читайте также:
Солнце в Скорпионе с 23 октября по 22 ноября 2026 года: что нас ждет в это время