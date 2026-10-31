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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
51
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 31 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Свиток

Свиток / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любая информация усваивается легко и без усилий, этим необходимо воспользоваться тем, кто нуждается в новых знаниях.

Символ дня: Свиток.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный, алый, бордовый.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: спина, поясница.

Болезни дня: к болезням, начавшимся в этот день, нельзя относиться легкомысленно — не стоит тянуть с обращением к врачу.

Питание дня: мясную пищу желательно заменить растительной — зеленью, овощами и фруктами.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки: она не только долго сохраняет форму, но и повышает социальный статус, а также укрепляет здоровье.

Магия и мистика дня: на любых картах можно гадать на любовь.

Сны дня: в снах нынешней ночи подсознание дает совет о том, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя раскрывать секреты и тайны, особенно чужие.

Цитата дня: «Благоразумный вопрос — половина мудрости» (Фрэнсис Бэкон).

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