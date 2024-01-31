Астрологический прогноз на 31 января-1 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 21-й лунный день, который продлится почти два календарных дня, подходит для революционных перемен во всех видах жизни и деятельности, но особое внимание нужно уделить творчеству и благотворительности.

Символ дня: храм.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый, аметистовый, лавандовый.

Счастливые камни дня: авантюрин (защищает от сглаза), циркон (вселяет уверенность в себе и оптимизм).

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, связаны со снижением иммунитета, поэтому надо заняться его укреплением.

Питание дня: необходимо отказаться от жирного, жареного и спиртного.

Стрижка дня: один из самых удачных дней для стрижки в частности и перемен во внешности вообще.

Магия и мистика дня: день благоприятен для домашней магии – прежде всего ритуалов, которые позволят отвадить от порога недоброжелательно настроенных людей.

Сны дня: сны нынешней ночи вряд ли окажутся вещими, но могут много рассказать человеку о внутренних проблемах, которые мешают ему жить и работать в полную силу.

Табу дня: даже небольшая царапина может стать причиной серьезного заболевания, поэтому все ранки надо тщательно обрабатывать и дезинфицировать.

Цитата дня: "Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается и лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Неважно, кто ты – газель или лев. Когда встает солнце, надо бежать" (Томас Фридман).

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