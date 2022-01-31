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Астрологический прогноз на 31 января

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Астрологический прогноз на 31 января

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: самый страшный день лунного календаря, когда на поверхность земли выходят все монстры преисподней, а на поверхность души – все самые негативные качества человеческого характера. Необходимо соблюдать осторожность на безлюдных улицах в темное время года и поменьше общаться с незнакомыми людьми.

Символ дня: Гидра. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный, черный. 

Счастливые камни дня: черный жемчуг, белый опал, цветная яшма. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – реагировать на это желательно молниеносно, вспоминая о рекомендациях лечащего врача. 

Афоризм дня: "Мудрец не кладет все яйца в одну корзину" (Мигель де Сервантес). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: счастливой созданная сегодня семья не будет, так что лучше брак не регистрировать. 

Мистика дня: гадать можно только в самом крайнем случае – результаты ворожбы вряд ли порадуют. 

Табу дня: нельзя ввязываться в авантюры – их последствия могут оказаться непредсказуемыми. 

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