Астрологический прогноз на 31 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: самый страшный день лунного календаря, когда на поверхность земли выходят все монстры преисподней, а на поверхность души – все самые негативные качества человеческого характера. Необходимо соблюдать осторожность на безлюдных улицах в темное время года и поменьше общаться с незнакомыми людьми.
Символ дня: Гидра.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный, черный.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, белый опал, цветная яшма.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – реагировать на это желательно молниеносно, вспоминая о рекомендациях лечащего врача.
Афоризм дня: "Мудрец не кладет все яйца в одну корзину" (Мигель де Сервантес).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: счастливой созданная сегодня семья не будет, так что лучше брак не регистрировать.
Мистика дня: гадать можно только в самом крайнем случае – результаты ворожбы вряд ли порадуют.
Табу дня: нельзя ввязываться в авантюры – их последствия могут оказаться непредсказуемыми.
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