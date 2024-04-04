Астрологический прогноз на 4 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нельзя не только начинать новые дела, но и прекращать работу над теми, которые были начаты ранее. Принимая решение, какой бы жизненной сферы оно ни касалось, стоит доверять своей интуиции – она не даст ошибиться.
Символ дня: Черепаха.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: кварцы, шпаты, тигровый глаз.
За какую часть тела отвечает: колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут нести серьезные опасность, поэтому с обращением к врачу медлить не следует.
Питание дня: можно сидеть на диете, постричься и голодать.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Дачные работы дня: можно прореживать рассаду, обрезать и прививать плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: хороший результат даст гадание на картах Таро – удастся получить ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о событиях – как настоящих, так и будущих: особой расшифровки они не требуют – все надо понимать буквально.
Табу дня: к воде надо относиться с осторожностью – особенно это касается природных водоёмов, к которым лучше вообще не подходить.
Цитата дня: «Если уж нам нужен отдых и перемена обстановки, то лучше всего – прогулка по морю» (Джером Клапка Джером).
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