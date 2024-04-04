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Астрологический прогноз на 4 апреля

Астрологический прогноз на 4 апреля

Черепаха - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда нельзя не только начинать новые дела, но и прекращать работу над теми, которые были начаты ранее. Принимая решение, какой бы жизненной сферы оно ни касалось, стоит доверять своей интуиции – она не даст ошибиться. 

Символ дня: Черепаха. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: кварцы, шпаты, тигровый глаз. 

За какую часть тела отвечает: колени. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут нести серьезные опасность, поэтому с обращением к врачу медлить не следует. 

Питание дня: можно сидеть на диете, постричься и голодать. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Дачные работы дня: можно прореживать рассаду, обрезать и прививать плодовые деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: хороший результат даст гадание на картах Таро – удастся получить ответ на любой вопрос. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о событиях – как настоящих, так и будущих: особой расшифровки они не требуют – все надо понимать буквально. 

Табу дня: к воде надо относиться с осторожностью – особенно это касается природных водоёмов, к которым лучше вообще не подходить. 

Цитата дня: «Если уж нам нужен отдых и перемена обстановки, то лучше всего – прогулка по морю» (Джером Клапка Джером). 

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