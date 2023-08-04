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Астрологический прогноз на 4 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 августа

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: негативная энергетика дня не располагает к серьезным профессиональным действиям, но создает все условия для работы над ошибками, исправление которых поможет улучшить нынешнюю жизненную – и финансовую – ситуацию. 

Символ дня: Золотая Паутина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый. 

Счастливые камни дня: хризолит, зеленый     гранат, красный оникс.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и принести массу неприятных последствий.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фаст-фуд. Из-за серьезной вероятности пищевого отравления нужно отказаться от алкогольных напитков, молока и дрожжевой выпечки.

Стрижка дня: один из лучших дней для любых манипуляций с волосами – прежде всего, для стрижки. 

Дачные работы дня: можно убирать урожай корнеплодов, полоть землю и бороться с вредителями. 

Магия и мистика дня: желательно проводить мистические обряды, в которых задействован огонь и дым. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими, но только в случае их правильной трактовки, с которой могут возникнуть сложности – желательно обратиться аза помощью к специалистам. 

Табу дня: нужно отказаться от общения с людьми, чья адекватность вызывает сомнения. 

Цитата дня: «Нет ничего плохого в том, что вы иногда ошибаетесь, главное, быстро это обнаружить» (английский экономистДжон Мейнард Кейнс). 

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Дата публикации
Просмотры
340
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