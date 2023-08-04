Астрологический прогноз на 4 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: негативная энергетика дня не располагает к серьезным профессиональным действиям, но создает все условия для работы над ошибками, исправление которых поможет улучшить нынешнюю жизненную – и финансовую – ситуацию.
Символ дня: Золотая Паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.
Счастливые камни дня: хризолит, зеленый гранат, красный оникс.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и принести массу неприятных последствий.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фаст-фуд. Из-за серьезной вероятности пищевого отравления нужно отказаться от алкогольных напитков, молока и дрожжевой выпечки.
Стрижка дня: один из лучших дней для любых манипуляций с волосами – прежде всего, для стрижки.
Дачные работы дня: можно убирать урожай корнеплодов, полоть землю и бороться с вредителями.
Магия и мистика дня: желательно проводить мистические обряды, в которых задействован огонь и дым.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими, но только в случае их правильной трактовки, с которой могут возникнуть сложности – желательно обратиться аза помощью к специалистам.
Табу дня: нужно отказаться от общения с людьми, чья адекватность вызывает сомнения.
Цитата дня: «Нет ничего плохого в том, что вы иногда ошибаетесь, главное, быстро это обнаружить» (английский экономистДжон Мейнард Кейнс).
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