Астрологический прогноз на 4 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: негативная энергетика дня не располагает к серьезным профессиональным действиям, но создает все условия для работы над ошибками, исправление которых поможет улучшить нынешнюю жизненную – и финансовую – ситуацию.

Символ дня: Золотая Паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.

Счастливые камни дня: хризолит, зеленый гранат, красный оникс.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и принести массу неприятных последствий.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фаст-фуд. Из-за серьезной вероятности пищевого отравления нужно отказаться от алкогольных напитков, молока и дрожжевой выпечки.

Стрижка дня: один из лучших дней для любых манипуляций с волосами – прежде всего, для стрижки.

Дачные работы дня: можно убирать урожай корнеплодов, полоть землю и бороться с вредителями.

Магия и мистика дня: желательно проводить мистические обряды, в которых задействован огонь и дым.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими, но только в случае их правильной трактовки, с которой могут возникнуть сложности – желательно обратиться аза помощью к специалистам.

Табу дня: нужно отказаться от общения с людьми, чья адекватность вызывает сомнения.

Цитата дня: «Нет ничего плохого в том, что вы иногда ошибаетесь, главное, быстро это обнаружить» (английский экономистДжон Мейнард Кейнс).

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