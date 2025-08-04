Астрологический прогноз на 4 августа

Сердце / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к новым начинаниям — они приведут к результатам, противоположным тем, на которые мы рассчитывали.

Символ дня: сердце.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: аквамарин.

Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг, перламутр.

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За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, поэтому требуют повышенного внимания.

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо, заменив его овощами и фруктами.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

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Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются в течение недели.

Табу дня: нельзя бить стекла — это может оказаться плохой приметой.

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Цитата дня: «Любовь стоит ровно столько, сколько стоит человек, который ее испытывает…» (Ромен Роллан).