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Астрологический прогноз на 4 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит приступать к новым начинаниям — они приведут к результатам, противоположным тем, на которые мы рассчитывали.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: аквамарин.
Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, поэтому требуют повышенного внимания.
Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо, заменив его овощами и фруктами.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются в течение недели.
Табу дня: нельзя бить стекла — это может оказаться плохой приметой.
Цитата дня: «Любовь стоит ровно столько, сколько стоит человек, который ее испытывает…» (Ромен Роллан).