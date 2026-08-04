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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
105
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 4 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Ключ в замке

Ключ в замке / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день обострения умственных способностей, когда можно не только получать, но и передавать заинтересованным лицам любую важную информацию.

Символ дня: ключ.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: синяя яшма, голубой нефрит, янтарь.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и продолжительны, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: без нагрузки желудок может начать «есть» себя изнутри, поэтому ограничивать себя в пище нежелательно.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать поспевшие к этому времени овощи и фрукты

Магия и мистика дня: гадание даст ответ только на вопросы, связанные с финансами.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими – нужно подумать над их «сюжетом».

Табу дня: необходимо опасаться травм.

Цитата дня: «С возрастом любовь становится проникновеннее» (Кирк Дуглас).

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Дата публикации
Количество просмотров
105
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