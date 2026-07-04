Астрологический прогноз на 4 июля

Золотые лебеди / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда на удачу обречены любые дела, поэтому не стоит терять счастливый шанс преуспеть — прежде всего, в профессии.

Символ дня: Золотой Лебедь.

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Стихия дня: Земля.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, ультрамарин.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: спина, плечи, лопатки.

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Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому важно сразу же обратиться к врачу и не пренебрегать его советами и указаниями.

Питание дня: желательно отказаться от животной пищи — мясо и мясные продукты негативно отразиться на самочувствии.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен., так что от визита в парикмахерскую нужно отказаться

Дачные работы дня: собранные в этот день корнеплоды можно как сразу же подавать на стол, так и отправлять на хранение.

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Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими –не стоит игнорировать содержащиеся в них подсказки.

Табу дня: нужно опасаться высоты.

Цитата дня: «Из ваших уязвимостей выйдет ваша сила» (Зигмунд Фрейд).

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