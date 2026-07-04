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Астрологический прогноз на 4 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда на удачу обречены любые дела, поэтому не стоит терять счастливый шанс преуспеть — прежде всего, в профессии.
Символ дня: Золотой Лебедь.
Стихия дня: Земля.
Счастливый цвет дня: голубой, синий, ультрамарин.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: спина, плечи, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому важно сразу же обратиться к врачу и не пренебрегать его советами и указаниями.
Питание дня: желательно отказаться от животной пищи — мясо и мясные продукты негативно отразиться на самочувствии.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен., так что от визита в парикмахерскую нужно отказаться
Дачные работы дня: собранные в этот день корнеплоды можно как сразу же подавать на стол, так и отправлять на хранение.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими –не стоит игнорировать содержащиеся в них подсказки.
Табу дня: нужно опасаться высоты.
Цитата дня: «Из ваших уязвимостей выйдет ваша сила» (Зигмунд Фрейд).
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