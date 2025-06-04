Астрологический прогноз на 4 июня

Летучая мышь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от начала новых дел лучше отказаться — они вряд ли окажутся успешными.

Символ дня: летучая мышь.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый — символизирует стабильность, спокойствие и уверенность в себе.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит.

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За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: мясо, грибы, а также жирную и жареную пищу нужно заменить овощами и фруктами.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

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Дачные работы дня: можно обрезать и прививать плодовые деревья.

Магия и мистика дня: от магии нужно отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи важной для человека информации не несут.

Табу дня: нельзя проливать воду — это может стать плохой приметой.

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Цитата дня: «Мы не можем творить велики дела, а только маленькие дела с большой любовью» (Мать Тереза).

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