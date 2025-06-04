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Астрологический прогноз на 4 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от начала новых дел лучше отказаться — они вряд ли окажутся успешными.
Символ дня: летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый — символизирует стабильность, спокойствие и уверенность в себе.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: мясо, грибы, а также жирную и жареную пищу нужно заменить овощами и фруктами.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Дачные работы дня: можно обрезать и прививать плодовые деревья.
Магия и мистика дня: от магии нужно отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи важной для человека информации не несут.
Табу дня: нельзя проливать воду — это может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Мы не можем творить велики дела, а только маленькие дела с большой любовью» (Мать Тереза).
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