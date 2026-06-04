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Астрологический прогноз на 4 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день негативной энергетики, который категорически не подходит как для начала работы над новыми проектами, так и для общения: велика вероятность недоразумений, которые приведут к серьезным конфликтам.
Символ дня: паук в центре паутины.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.
Счастливые камни дня: красный оникс, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: пупочный центр.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, можно длиться очень долго, поэтому игнорировать первые симптомы не только нежелательно, но и безответственно и опасно.
Питание дня: из рациона необходимо исключить молоко и выпечку.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — откладывать посещение парикмахерской не стоит.
Дачные работы дня: можно прививать и обрезать деревья, а также бороться с насекомыми и вредителями.
Магия и мистика дня: день благоприятен для мистических обрядов, использующих волшебную силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи необходимо правильно расшифровать, тогда они станут источником важной информации.
Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Религия, искусство и наука — это ветви одного и того же дерева» (Альберт Эйнштейн).
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