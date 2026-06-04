Астрологический прогноз на 4 июня

Паук / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день негативной энергетики, который категорически не подходит как для начала работы над новыми проектами, так и для общения: велика вероятность недоразумений, которые приведут к серьезным конфликтам.

Символ дня: паук в центре паутины.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.

Счастливые камни дня: красный оникс, зеленый гранат.

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За какую часть тела отвечает: пупочный центр.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, можно длиться очень долго, поэтому игнорировать первые симптомы не только нежелательно, но и безответственно и опасно.

Питание дня: из рациона необходимо исключить молоко и выпечку.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — откладывать посещение парикмахерской не стоит.

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Дачные работы дня: можно прививать и обрезать деревья, а также бороться с насекомыми и вредителями.

Магия и мистика дня: день благоприятен для мистических обрядов, использующих волшебную силу огня.

Сны дня: сны нынешней ночи необходимо правильно расшифровать, тогда они станут источником важной информации.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.

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Цитата дня: «Религия, искусство и наука — это ветви одного и того же дерева» (Альберт Эйнштейн).

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