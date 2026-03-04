Астрологический прогноз на 4 марта

Бабочка / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время спринтерских проектов, поэтому браться можно только за те дела, которые, начав утром, можно будет завершить до вечера, остальные лучше перенести.

Символ дня: бабочка.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, серебристый

Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: велика вероятность болезней, связанных с кровью, к тому же снизится ее свертываемость, поэтому от любых операции необходимо отказаться.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность: нельзя как переедать, так и недоедать.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: сеять семена на рассаду не рекомендуется — она окажется хилой и не жизнеспособной.

Магия и мистика дня: можно снять негатив с любых предметов, поместив их под проточную воду.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но понять их смысл можно будет только при правильной расшифровке.

Табу дня: нельзя общаться с негативно настроенными по отношению к нам людьми.

Цитата дня: «Отпуск — это период, когда люди тратят огромные деньги, чтобы посмотреть, как идет дождь в других странах» (Роберт Орбен).

