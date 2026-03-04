- Дата публикации
- Астрология
- 26
- 2 мин
Астрологический прогноз на 4 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время спринтерских проектов, поэтому браться можно только за те дела, которые, начав утром, можно будет завершить до вечера, остальные лучше перенести.
Символ дня: бабочка.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, серебристый
Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: велика вероятность болезней, связанных с кровью, к тому же снизится ее свертываемость, поэтому от любых операции необходимо отказаться.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность: нельзя как переедать, так и недоедать.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: сеять семена на рассаду не рекомендуется — она окажется хилой и не жизнеспособной.
Магия и мистика дня: можно снять негатив с любых предметов, поместив их под проточную воду.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но понять их смысл можно будет только при правильной расшифровке.
Табу дня: нельзя общаться с негативно настроенными по отношению к нам людьми.
Цитата дня: «Отпуск — это период, когда люди тратят огромные деньги, чтобы посмотреть, как идет дождь в других странах» (Роберт Орбен).
