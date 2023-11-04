Астрологический прогноз на 4 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в любой ситуации необходимо проявлять терпение, уравновешенность и мудрость, которую дают не столько знания, сколько жизненный опыт.

Символ дня: Золотой ключик.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: синяя яшма, синий сапфир.

За какую часть тела отвечает: тазобедренный сустав.

Болезни дня: велика вероятность переломов, вывихов и растяжений.

Питание дня: можно устраивать небольшие застолья, но налегать при этом не столько на животную, сколько на растительную пищу.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу: даже в тех произведениях, которые человек знает буквально наизусть, удастся найти что-то новое.

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут показать человеку, какие препятствия стоят на его пути к заветной цели, которую он перед собой поставил.

Табу дня: нельзя использовать чужие тайны во вред их обладателю.

Цитата дня: "Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно… Ложиться спать и говорить себе, что сделал что-то действительно прекрасное, - вот что важно" (Стив Джобс).

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