Астрологический прогноз на 4 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в любой ситуации необходимо проявлять терпение, уравновешенность и мудрость, которую дают не столько знания, сколько жизненный опыт.
Символ дня: Золотой ключик.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: синяя яшма, синий сапфир.
За какую часть тела отвечает: тазобедренный сустав.
Болезни дня: велика вероятность переломов, вывихов и растяжений.
Питание дня: можно устраивать небольшие застолья, но налегать при этом не столько на животную, сколько на растительную пищу.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу: даже в тех произведениях, которые человек знает буквально наизусть, удастся найти что-то новое.
Сны дня: сновидения нынешней ночи могут показать человеку, какие препятствия стоят на его пути к заветной цели, которую он перед собой поставил.
Табу дня: нельзя использовать чужие тайны во вред их обладателю.
Цитата дня: "Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно… Ложиться спать и говорить себе, что сделал что-то действительно прекрасное, - вот что важно" (Стив Джобс).
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