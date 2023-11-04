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Астрологический прогноз на 4 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
306
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 ноября

Золотой Ключик - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в любой ситуации необходимо проявлять терпение, уравновешенность и мудрость, которую дают не столько знания, сколько жизненный опыт.

Символ дня: Золотой ключик. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: синяя яшма, синий сапфир. 

За какую часть тела отвечает: тазобедренный сустав. 

Болезни дня: велика вероятность переломов, вывихов и растяжений. 

Питание дня: можно устраивать небольшие застолья, но налегать при этом не столько на животную, сколько на растительную пищу. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу: даже в тех произведениях, которые человек знает буквально наизусть, удастся найти что-то новое. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут показать человеку, какие препятствия стоят на его пути к заветной цели, которую он перед собой поставил.

Табу дня: нельзя использовать чужие тайны во вред их обладателю.

Цитата дня: "Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно… Ложиться спать и говорить себе, что сделал что-то действительно прекрасное, - вот что важно" (Стив Джобс). 

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Дата публикации
Просмотры
306
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