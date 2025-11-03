Какому знаку Зодиака повезет 4 ноября

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 4 ноября?

Не самый легкий день лунного календаря, поскольку он предполагает испытания на выдержку, пройти которые удается не всем. Но, если во всем следовать ре5комендациям звезд, можно прожить его относительно легко и без видимых потерь. Наружу — как из преисподней, так и из души человека — вырываются силы зла, их основная цель заставить нас совершать ошибочные, опрометчивые, непорядочные и неблагородные поступки. Решение всех земных — как в прямом, так и в приносном смысле — вопросов нужно отложить на другое время, отдав предпочтение духовным. Также очень важно избегать конфликтов, которые сегодня могут возникать из-за любой мелочи, при этом их последствия окажутся довольно серьезными, так что лучше проигнорировать любые недружелюбные выпады со стороны окружающих.

Близнецы

Близнецы, озадаченные поиском ответа на важный вопрос, могут получить его там, где они меньше всего надеялись это сделать — во сне. Главное — задать его себе, а точнее — своему подсозн6анию, перед тем как лечь спать. Не менее важно — запомнить и правильно истолковать увиденное: содержание сновидения может оказаться не прямолинейным, а символическим, поэтому его расшифровка может потребовать как времени, так и усилий.

