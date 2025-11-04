- Дата публикации
Астрологический прогноз на 4 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на людей, заставляя их совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть.
Символ дня: крылатый шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: алый.
Счастливые камни дня: изумруд, агат.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий, особенно если не медлить с обращением к врачу.
Питание дня: грибы и мясо находятся под запретом, их рекомендуется заменить другими источниками белка — рыбой и бобовыми.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.
Магия и мистика дня: время благоприятно для изучения духовной и эзотерической литературы.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они дают ответы на важные профессиональные вопросы, которые не удалось найти другим способом.
Табу дня: под запретом любые споры, которые могут привести к ссорам и конфликтам.
Цитата дня: «Зачем обращать внимание на то, чего нет, в ущерб тому, что есть? Зачем придавать значение тому, что плохо, вместо того чтобы радоваться тому, что хорошо» (Марк Леви).
