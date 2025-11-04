Астрологический прогноз на 4 ноября

Изумруд / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на людей, заставляя их совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть.

Символ дня: крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: алый.

Счастливые камни дня: изумруд, агат.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без последствий, особенно если не медлить с обращением к врачу.

Питание дня: грибы и мясо находятся под запретом, их рекомендуется заменить другими источниками белка — рыбой и бобовыми.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.

Магия и мистика дня: время благоприятно для изучения духовной и эзотерической литературы.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они дают ответы на важные профессиональные вопросы, которые не удалось найти другим способом.

Табу дня: под запретом любые споры, которые могут привести к ссорам и конфликтам.

Цитата дня: «Зачем обращать внимание на то, чего нет, в ущерб тому, что есть? Зачем придавать значение тому, что плохо, вместо того чтобы радоваться тому, что хорошо» (Марк Леви).

