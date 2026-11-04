Астрологический прогноз на 4 ноября

Раковины / © www.credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: сегодня не стоит торопиться и начинать что-то новое. Лучше провести день без суеты. Можно завершить ранее отложенные дела.

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Символ дня: раковина

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливые цвета дня: зеленый и его оттенки.

Счастливые камни дня: кошачий глаз, розовый мрамор.

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За какие части тела отвечает: органы слуха, нервная система.

Болезни дня: рецидивы старых хронических проблем.

Рацион на день: следует избегать тяжелой, грубой или жирной пищи.

Стрижка в этот день: стрижка в этот день нежелательна, она может негативно повлиять на здоровье; также не рекомендуется окрашивать волосы.

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Магия и мистика дня: время сосредоточения, созерцания, поиска внутренней мудрости, духовного очищения и замедления темпа жизни.

Дневные сны: это хороший знак, если в этот день во сне вы плакали или испытали катарсис.

Табу дня: нельзя торопиться и суетиться.

Цитата дня: «Иди только по линии наибольшего сопротивления — и ты познаешь мир» (Иван Багряный).

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