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Астрологический прогноз на 4 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к советам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: сегодня не стоит торопиться и начинать что-то новое. Лучше провести день без суеты. Можно завершить ранее отложенные дела.
Символ дня: раковина
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливые цвета дня: зеленый и его оттенки.
Счастливые камни дня: кошачий глаз, розовый мрамор.
За какие части тела отвечает: органы слуха, нервная система.
Болезни дня: рецидивы старых хронических проблем.
Рацион на день: следует избегать тяжелой, грубой или жирной пищи.
Стрижка в этот день: стрижка в этот день нежелательна, она может негативно повлиять на здоровье; также не рекомендуется окрашивать волосы.
Магия и мистика дня: время сосредоточения, созерцания, поиска внутренней мудрости, духовного очищения и замедления темпа жизни.
Дневные сны: это хороший знак, если в этот день во сне вы плакали или испытали катарсис.
Табу дня: нельзя торопиться и суетиться.
Цитата дня: «Иди только по линии наибольшего сопротивления — и ты познаешь мир» (Иван Багряный).
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