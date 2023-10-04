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Астрологический прогноз на 4 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
263
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 октября

Орел - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время, когда нельзя допускать сомнений – как в своих силах, так и в своих действиях: любое начинание окажется успешным. День также благоприятен для встреч, которые еще вчера – в силу непредсказуемости их результатов – были под запретом. 

Символ дня: Орел, парящий в вышине. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность при занятиях спортом и не поднимать тяжести.

Питание дня: можно голодать и поститься, от мяса и алкоголя необходимо отказаться категорически. 

Стрижка дня: не самый удачный день для стрижки. 

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на хранение, выпалывать сорняки и проводить обрезку деревьев и кустов. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы с помощью полудрагоценных камней и минералов. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто сбываются, поэтому нужно обратить на них внимание. 

Табу дня: нежелательно подниматься на верхние этажи зданий, особенно недостроенных и заброшенных. 

Цитата дня: «Иногда удар не попадает в цель, но намерение не может промахнуться» (Жан-Жак \Руссо). 

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Дата публикации
Просмотры
263
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