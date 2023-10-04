Астрологический прогноз на 4 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время, когда нельзя допускать сомнений – как в своих силах, так и в своих действиях: любое начинание окажется успешным. День также благоприятен для встреч, которые еще вчера – в силу непредсказуемости их результатов – были под запретом.
Символ дня: Орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность при занятиях спортом и не поднимать тяжести.
Питание дня: можно голодать и поститься, от мяса и алкоголя необходимо отказаться категорически.
Стрижка дня: не самый удачный день для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на хранение, выпалывать сорняки и проводить обрезку деревьев и кустов.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы с помощью полудрагоценных камней и минералов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто сбываются, поэтому нужно обратить на них внимание.
Табу дня: нежелательно подниматься на верхние этажи зданий, особенно недостроенных и заброшенных.
Цитата дня: «Иногда удар не попадает в цель, но намерение не может промахнуться» (Жан-Жак \Руссо).
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