Астрологический прогноз на 4 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время, когда нельзя допускать сомнений – как в своих силах, так и в своих действиях: любое начинание окажется успешным. День также благоприятен для встреч, которые еще вчера – в силу непредсказуемости их результатов – были под запретом.

Символ дня: Орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность при занятиях спортом и не поднимать тяжести.

Питание дня: можно голодать и поститься, от мяса и алкоголя необходимо отказаться категорически.

Стрижка дня: не самый удачный день для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на хранение, выпалывать сорняки и проводить обрезку деревьев и кустов.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы с помощью полудрагоценных камней и минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто сбываются, поэтому нужно обратить на них внимание.

Табу дня: нежелательно подниматься на верхние этажи зданий, особенно недостроенных и заброшенных.

Цитата дня: «Иногда удар не попадает в цель, но намерение не может промахнуться» (Жан-Жак \Руссо).

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