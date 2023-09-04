Астрологический прогноз на 4 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для принятия важных решений: что бы человек ни задумал в это время, все, удастся воплотить в жизнь.

Символ дня: Муза.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и требуют тщательного лечения, медлить с которым не стоит.

Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Правда, наиболее радикальные методы ограничения в питании необходимо согласовать с лечащим врачом, иначе вместо пользы они могут нанести здоровью вред

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно бороться с сорняками, от усиленного полива нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить магические действия с минералами и полудрагоценными камнями.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня показывают человеку его самого в истинном свете: если что-то ему не понравится, еще не поздно все исправить

Табу дня: стоит опасаться большой высоты – нежелательно подниматься на верхние этажи домов и смотреть вниз, находясь на обрыве скалы.

Цитата дня: «Что случилось однажды, может никогда не повториться. Но то, что случилось дважды, может произойти и в третий раз» (арабская пословица).

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