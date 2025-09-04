- Дата публикации
Астрологический прогноз на 4 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активные и решительные действия — даже если речь идет о хозяйственных и бытовых делах — успеха не принесут, поэтому от них лучше отказаться. Освободившееся время нужно посвятить «работе над ошибками»: переосмыслив события прошлого, можно будет понять, где допущен промах, и исправить его.
Символ дня: круг.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: велика вероятность заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системы, желательно сразу же — не дожидаясь обострения — принять необходимые лекарства, прописанные врачом ранее.
Питание дня: нельзя ограничивать себя в пище — желудок нуждается в нагрузке.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки
Дачные работы дня: собранный урожай необходимо сразу же употребить в пищу — для длительного хранения он не подходит
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к чудотворным иконам.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но нам не всегда удается правильно их расшифровать.
Табу дня: с деньгами нужно обращаться осторожно — не стоит тратить их без крайней необходимости.
Цитата дня: «Человек, который обвиняет в своих проблемах других, никогда не станет хозяином своей судьбы» (Артуро Перес-Реверте).
