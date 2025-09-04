Астрологический прогноз на 4 сентября

Круг / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активные и решительные действия — даже если речь идет о хозяйственных и бытовых делах — успеха не принесут, поэтому от них лучше отказаться. Освободившееся время нужно посвятить «работе над ошибками»: переосмыслив события прошлого, можно будет понять, где допущен промах, и исправить его.

Символ дня: круг.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: велика вероятность заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системы, желательно сразу же — не дожидаясь обострения — принять необходимые лекарства, прописанные врачом ранее.

Питание дня: нельзя ограничивать себя в пище — желудок нуждается в нагрузке.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки

Дачные работы дня: собранный урожай необходимо сразу же употребить в пищу — для длительного хранения он не подходит

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к чудотворным иконам.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но нам не всегда удается правильно их расшифровать.

Табу дня: с деньгами нужно обращаться осторожно — не стоит тратить их без крайней необходимости.

Цитата дня: «Человек, который обвиняет в своих проблемах других, никогда не станет хозяином своей судьбы» (Артуро Перес-Реверте).

