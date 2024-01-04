Астрологический прогноз на 4 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит спешить с воплощением в жизнь новых – как профессиональных, так и бытовых – проектов: в этот день желательно планировать их и продумывать пути достижения поставленных целей.

Символ дня: карты Таро.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: сочетание красного и черного.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: позвоночник, тазобедренный пояс.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, мало того что тяжело протекают, так еще и долго лечатся, поэтому необходимость беречь себя возрастает в разы.

Питание дня: голодать звезды не рекомендуют – желудок в этот день нуждается в нагрузке, но и переедать не следует, особенно это касается калорийной пищи.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки, но если необходимо срочно привести себя в порядок, то почему бы и нет.

Магия и мистика дня: можно расширять свои познания и навыки в магической сфере – например, осваивать новые виды гадания.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, подсказывают, как изменить свою жизнь к лучшему.

Табу дня: нельзя использовать во вред откровения, которыми с вами поделятся другие люди.

Цитата дня: "Если хочешь добиться успеха, постарайся верить в себя даже тогда, когда в тебя уже никто не верит" (Авраам Линкольн).

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