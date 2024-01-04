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Астрологический прогноз на 4 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
85
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 января

Карты Таро - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит спешить с воплощением в жизнь новых – как профессиональных, так и бытовых – проектов: в этот день желательно планировать их и продумывать пути достижения поставленных целей. 

Символ дня: карты Таро. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: сочетание красного и черного. 

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синяя яшма. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник, тазобедренный пояс. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, мало того что тяжело протекают, так еще и долго лечатся, поэтому необходимость беречь себя возрастает в разы. 

Питание дня: голодать звезды не рекомендуют – желудок в этот день нуждается в нагрузке, но и переедать не следует, особенно это касается калорийной пищи. 

Стрижка дня: не лучший день для стрижки, но если необходимо срочно привести себя в порядок, то почему бы и нет. 

Магия и мистика дня: можно расширять свои познания и навыки в магической сфере – например, осваивать новые виды гадания. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, подсказывают, как изменить свою жизнь к лучшему. 

Табу дня: нельзя использовать во вред откровения, которыми с вами поделятся другие люди. 

Цитата дня: "Если хочешь добиться успеха, постарайся верить в себя даже тогда, когда в тебя уже никто не верит" (Авраам Линкольн). 

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Дата публикации
Просмотры
85
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