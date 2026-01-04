Астрологический прогноз на 4 января

Лестница / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки имеют следующие характеристики

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации небольших - лучше всего хозяйственных - проектов, которые можно закончить в течение дня.

Символ дня: сходи в небеса.

Реклама

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: шпинель, турмалин, чароит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: хирургические операции можно проводить только в экстренных случаях.

Питание дня: от мяса необходимо отказаться в пользу рыбы и грибов.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Реклама

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, которые используют магические свойства проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но требуют грамотной расшифровки.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивно настроенными людьми.

Цитата дня: «Иметь талант недостаточно, нужно упорно работать» (Криштиану Роналду).

Реклама

Читайте также: