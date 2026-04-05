- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 8010
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 5-6 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 18-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, не стоит посвящать в свои планы, каких бы сфер жизни они не касались, других людей: такого неприятного явления каксглаз еще никто не отменял.
Символ дня: Обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.
За какую часть тела отвечает: мочеполовая система.
Болезни дня: есть вероятность врачебной ошибки, поэтому диагноз, поставленный одним специалистом, обязательно нужно перепроверить у другого.
Питание дня: мясо нужно заменить рыбой и овощами.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, какое место человек занимает в обществе и по достоинству ли его оценивают окружающие.
Табу дня: под запретом любые вредные привычки.
Цитата дня: «Люди не могут быть ни совсем дурными, ни совсем хорошими» (Николо Макиавелли).
