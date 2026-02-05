Астрологический прогноз на 5 февраля

Паук / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: поскольку результат любой деятельности будет прямо противоположен ожидаемому, поэтому лучше всего — ничего не делать.

Символ дня: золотой паук.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: уваровит, гранат.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо терпеливо и тщательно выполнять все распоряжения врача.

Питание дня: звезды рекомендуют ограничить себя в питании, но — в меру.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу огня

Сны дня: сны нынешней ночи смысловой нагрузки не несут, поэтому — в случае негативного сюжета — не стоит обращать на них внимания.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми.

Цитата дня: «Самые веселые люди одновременно и самые мрачные» (Конфуций).

