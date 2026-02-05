- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 8
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 5 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: поскольку результат любой деятельности будет прямо противоположен ожидаемому, поэтому лучше всего — ничего не делать.
Символ дня: золотой паук.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, синий, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: уваровит, гранат.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо терпеливо и тщательно выполнять все распоряжения врача.
Питание дня: звезды рекомендуют ограничить себя в питании, но — в меру.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу огня
Сны дня: сны нынешней ночи смысловой нагрузки не несут, поэтому — в случае негативного сюжета — не стоит обращать на них внимания.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми.
Цитата дня: «Самые веселые люди одновременно и самые мрачные» (Конфуций).
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Кому следует быть осторожнее с деньгами в феврале 2026 года: астролог предостерегает
Венера в Водолее с 17 января до 10 февраля 2026 года: что нас ждет в это время