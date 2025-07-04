Астрологический прогноз на 4 июля

Фонтан / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать работу над новыми проектами, особенно если они связаны с созиданием.

Символ дня: фонтан.

Реклама

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, оливин, хризолит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: подреберье.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: нежелательно ограничивать себя в питании.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Реклама

Дачные работы дня: можно собирать урожай, но только для быстрого употребления.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на успех в торговле, бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи не считаются вещими, но в них можно увидеть своих умерших родных – нужно принять о внимание то, что они при этом будут говорить.

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия – они окажутся неудачными.

Реклама

Цитата дня: «Не трать свою любовь на того, кто не ценит ее» (Уильям Шекспир).

Читайте также: