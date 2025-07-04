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Астрологический прогноз на 4 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать работу над новыми проектами, особенно если они связаны с созиданием.
Символ дня: фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, оливин, хризолит.
За какую часть тела отвечает: подреберье.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: нежелательно ограничивать себя в питании.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай, но только для быстрого употребления.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на успех в торговле, бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи не считаются вещими, но в них можно увидеть своих умерших родных – нужно принять о внимание то, что они при этом будут говорить.
Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия – они окажутся неудачными.
Цитата дня: «Не трать свою любовь на того, кто не ценит ее» (Уильям Шекспир).
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