Астрологический прогноз на 5 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые начатые в это день дела, равно как и принятые важные решения, как правило, оказываются удачными, так что е стоит медлить ни с теми, ни с другими.

Символ дня: Лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: необходимо контролировать артериальное – особенно, внутриглазное – давление. Нужно меньше сидеть за компьютером и читать при плохом освещении, при этом чаще смотреть вдаль и делать гимнастику для улучшения зрения.

Питание дня: нужно отказаться от мяса и злаков, и включить в рацион больше овощей, фруктов, натуральных соков и травяных чаев.

Стрижка дня: стрижка поможет добавить шарма и очарования.

Дачные работы дня:

Магия и мистика дня: нельзя рвать цветы, проводить обрезку кустарников и спиливать деревья – даже старые и засохшие.

Сны дня: к снам нужно относиться с максимальным вниманием – они несут важную информацию.

Табу дня: нельзя ничего разрушать.

Цитата дня: «Все-таки странная вещь интуиция: и отмахнуться от нее нельзя, и объяснить ее невозможно» (Агата Кристи).

Читайте также: