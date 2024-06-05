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Астрологический прогноз на 5 июня

Астрологический прогноз на 5 июня

Лотос - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

 Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые начатые в это день дела, равно как и принятые важные решения, как правило, оказываются удачными, так что е стоит медлить ни с теми, ни с другими. 

Символ дня: Лотос. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит. 

За какую часть тела отвечает: глаза. 

Болезни дня: необходимо контролировать артериальное – особенно, внутриглазное – давление. Нужно меньше сидеть за компьютером и читать при плохом освещении, при этом чаще смотреть вдаль и делать гимнастику для улучшения зрения. 

Питание дня: нужно отказаться от мяса и злаков, и включить в рацион больше овощей, фруктов, натуральных соков и травяных чаев. 

Стрижка дня: стрижка поможет добавить шарма и очарования. 

Дачные работы дня: 

Магия и мистика дня: нельзя рвать цветы, проводить обрезку кустарников и спиливать деревья – даже старые и засохшие. 

Сны дня: к снам нужно относиться с максимальным вниманием – они несут важную информацию. 

Табу дня: нельзя ничего разрушать. 

Цитата дня: «Все-таки странная вещь интуиция: и отмахнуться от нее нельзя, и объяснить ее невозможно» (Агата Кристи).

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