Астрологический прогноз на 7 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: первую половину дня желательно посвятить разработке планов на последующий лунный месяц, во второй – можно постепенно приступать к их реализации.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, кофейный, каштановый.

Счастливые камни дня: жадеит, халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость.

Болезни дня: велика вероятность проблем с зубами, которые ни в коем случае нельзя откладывать посещение стоматолога.

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на новую диету. От разбушевавшегося аппетита спасут занятия спортом.

Стрижка дня: от стрижки – как и любых других манипуляций с волосами – нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и подкармливать растения, от обрезки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но в них может содержаться подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: под запретом находится агрессия – ее последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Цитата дня: «Забывайте обиды, никогда не забывайте доброту» (Конфуций).

Читайте также: