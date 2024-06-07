Астрологический прогноз на 7 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: первую половину дня желательно посвятить разработке планов на последующий лунный месяц, во второй – можно постепенно приступать к их реализации.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, кофейный, каштановый.
Счастливые камни дня: жадеит, халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость.
Болезни дня: велика вероятность проблем с зубами, которые ни в коем случае нельзя откладывать посещение стоматолога.
Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на новую диету. От разбушевавшегося аппетита спасут занятия спортом.
Стрижка дня: от стрижки – как и любых других манипуляций с волосами – нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и подкармливать растения, от обрезки желательно отказаться.
Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но в них может содержаться подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: под запретом находится агрессия – ее последствия могут оказаться непредсказуемыми.
Цитата дня: «Забывайте обиды, никогда не забывайте доброту» (Конфуций).
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