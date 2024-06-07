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Астрологический прогноз на 7 июня

Астрологический прогноз на 7 июня

Рог изобилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: первую половину дня желательно посвятить разработке планов на последующий лунный месяц, во второй – можно постепенно приступать к их реализации. 

Символ дня: Рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, кофейный, каштановый. 

Счастливые камни дня: жадеит, халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость. 

Болезни дня: велика вероятность проблем с зубами, которые ни в коем случае нельзя откладывать посещение стоматолога. 

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на новую диету. От разбушевавшегося аппетита спасут занятия спортом. 

Стрижка дня: от стрижки – как и любых других манипуляций с волосами – нужно отказаться. 

Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и подкармливать растения, от обрезки желательно отказаться. 

Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но в них может содержаться подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Табу дня: под запретом находится агрессия – ее последствия могут оказаться непредсказуемыми. 

Цитата дня: «Забывайте обиды, никогда не забывайте доброту» (Конфуций).

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