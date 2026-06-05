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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
145
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 5 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Орел

Орел / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день максимально благоприятен для начала новых дел во всех сферах жизни — они будут обречены на успех.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, могут затянуться надолго, поэтому нужно сразу же обратиться к врачу. Также следует остерегаться травм и беречь зрение.

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету любой строгости, от мяса и алкоголя нужно отказаться.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости — стрижка может стать причиной апатии и пессимизма.

Дачные работы дня: можно собирать первые корнеплоды и выпалывать сорняки, а вот чрезмерный полив растениям пользы не принесет.

Магия и мистика дня: хороший результат дадут ритуалы, использующие магическую силу полудрагоценных камней, биоэнергетические сеансы лучше не проводить — они лишат физических сил.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают человеку, как изменить жизнь к лучшему.

Табу дня: необходимо опасаться высоты, также нельзя много читать и работать с компьютером.

Цитата дня: «Главный враг знания — не невежество, а иллюзия знания» (Стивен Хокинг).

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Дата публикации
Количество просмотров
145
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