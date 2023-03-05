Астрологический прогноз на 5 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на статус выходного, день благоприятен для старта любых важных проектов. Любое принятое сегодня решение окажется единственно правильным и оправдает себя на сто процентов, а общение принесет массу удовольствия и не повлечет за собой ссор и конфликтов.
Символ дня: труба, зовущая к действию.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: сиреневый, белый.
Счастливые камни дня: гиацинт, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продлятся недолго и не оставят неприятных последствий, но на них, тем не менее, необходимо обратить пристальное внимание, поскольку они свидетельствуют о том, что в духовной жизни человека что-то идет не так.
Питание дня: любая жидкость в этот день неблагоприятно влияет на состояние здоровья организма, поэтому от соответствующей пищи лучше отказаться – даже голодать, если возникнет такая необходимость, необходимо всухую.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, не только приукрасит внешне, но и поспособствует материальному благополучию.
Дачные работы дня: любые растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: поскольку у многих в этот день могут проявиться экстрасенсорные способности, о которых они и не подозревали, можно самому себе предсказать будущее.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому сразу забываются.
Табу дня: несмотря на выходной, необходимо отказаться от праздного времяпрепровождения – нужно найти себе хоть какое-то занятие.
Афоризм дня: "Не гладок путь от земли к звездам" (Сенека).
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