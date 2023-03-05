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Астрологический прогноз на 5 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
150
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 5 марта

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на статус выходного, день благоприятен для старта любых важных проектов. Любое принятое сегодня решение окажется единственно правильным и оправдает себя на сто процентов, а общение принесет массу удовольствия и не повлечет за собой ссор и конфликтов. 

Символ дня: труба, зовущая к действию. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, белый. 

Счастливые камни дня: гиацинт, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продлятся недолго и не оставят неприятных последствий, но на них, тем не менее, необходимо обратить пристальное внимание, поскольку они свидетельствуют о том, что в духовной жизни человека что-то идет не так. 

Питание дня: любая жидкость в этот день неблагоприятно влияет на состояние здоровья организма, поэтому от соответствующей пищи лучше отказаться – даже голодать, если возникнет такая необходимость, необходимо всухую. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, не только приукрасит внешне, но и поспособствует материальному благополучию. 

Дачные работы дня: любые растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке. 

Магия и мистика дня: поскольку у многих в этот день могут проявиться экстрасенсорные способности, о которых они и не подозревали, можно самому себе предсказать будущее. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому сразу забываются. 

Табу дня: несмотря на выходной, необходимо отказаться от праздного времяпрепровождения – нужно найти себе хоть какое-то занятие. 

Афоризм дня: "Не гладок путь от земли к звездам" (Сенека). 

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Дата публикации
Просмотры
150
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