Астрологический прогноз на 5 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на статус выходного, день благоприятен для старта любых важных проектов. Любое принятое сегодня решение окажется единственно правильным и оправдает себя на сто процентов, а общение принесет массу удовольствия и не повлечет за собой ссор и конфликтов.

Символ дня: труба, зовущая к действию.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: сиреневый, белый.

Счастливые камни дня: гиацинт, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продлятся недолго и не оставят неприятных последствий, но на них, тем не менее, необходимо обратить пристальное внимание, поскольку они свидетельствуют о том, что в духовной жизни человека что-то идет не так.

Питание дня: любая жидкость в этот день неблагоприятно влияет на состояние здоровья организма, поэтому от соответствующей пищи лучше отказаться – даже голодать, если возникнет такая необходимость, необходимо всухую.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, не только приукрасит внешне, но и поспособствует материальному благополучию.

Дачные работы дня: любые растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: поскольку у многих в этот день могут проявиться экстрасенсорные способности, о которых они и не подозревали, можно самому себе предсказать будущее.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому сразу забываются.

Табу дня: несмотря на выходной, необходимо отказаться от праздного времяпрепровождения – нужно найти себе хоть какое-то занятие.

Афоризм дня: "Не гладок путь от земли к звездам" (Сенека).

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