Астрологический прогноз на 5 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: занимаясь делами, важно избегать монотонной рутинной работы. Также важно помнить, что день из-за движения неконтролируемых энергий чреват большим количеством неожиданностей, поэтому важно соблюдать осторожность,
Символ дня: колокол.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением. Медикаментозные препараты рекомендуется заменять гомеопатией.
Питание дня: можно позволить себе небольшое количество условно вредной пищи и бокал сухого вина.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются на третий день.
Табу дня: нельзя грустить и испытывать недовольство жизнью.
Цитата дня: «Самые яркие вспышки радости у нас обычно возникают от неожиданной искры» (Сэмуэл Джонсон).
