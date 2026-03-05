ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 5 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: занимаясь делами, важно избегать монотонной рутинной работы. Также важно помнить, что день из-за движения неконтролируемых энергий чреват большим количеством неожиданностей, поэтому важно соблюдать осторожность,

Символ дня: колокол.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением. Медикаментозные препараты рекомендуется заменять гомеопатией.

Питание дня: можно позволить себе небольшое количество условно вредной пищи и бокал сухого вина.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются на третий день.

Табу дня: нельзя грустить и испытывать недовольство жизнью.

Цитата дня: «Самые яркие вспышки радости у нас обычно возникают от неожиданной искры» (Сэмуэл Джонсон).

